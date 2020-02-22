Стюардессы и пассажиры рассказали, как сделать путешествие на самолете приятнее

Стюардессы и опытные туристы дали советы, как сделать путешествие на самолете приятнее и получить от авиакомпаний несколько дополнительных льгот. Оказалось, что существует пара хитростей.

Один из опытных путешественников порекомендовал в длительный перелет взять собой коробку шоколадных конфет для бортпроводников – они будут обращаться с пассажиром, который угостит их сладостями, "как с королем". Другой турист подтвердил данную информацию и отметил, что его мама работает стюардессой, поэтому он всегда приносит конфеты для всего экипажа.