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Стюардессы и пассажиры рассказали, как сделать путешествие на самолете приятнее

, 12:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Express

Стюардессы и пассажиры рассказали, как сделать путешествие на самолете приятнее
салон самолета, pixabay.com
Стюардессы и опытные туристы дали советы, как сделать путешествие на самолете приятнее и получить от авиакомпаний несколько дополнительных льгот. Оказалось, что существует пара хитростей.
 
Один из опытных путешественников порекомендовал в длительный перелет взять собой коробку шоколадных конфет для бортпроводников – они будут обращаться с пассажиром, который угостит их сладостями, "как с королем". Другой турист подтвердил данную информацию и отметил, что его мама работает стюардессой, поэтому он всегда приносит конфеты для всего экипажа.
 
ЕТ

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