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Эксперты научили правильно проезжать «лежачих полицейских»

, 19:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Эксперты научили правильно проезжать «лежачих полицейских»
Фото: pixabay.com

"Лежачие полицейские" могут быть различных конфигураций: начиная от асфальтированных возвышений и заканчивая пластиковыми, собранными из нескольких фрагментов. Эксперты рассказали, как проезжать их без вреда для автомобиля.

Сообщается, что каждый из подобных видов ограничения скорости требует индивидуального подхода. Однако есть несколько общих правил, которые помогут продлить машине срок службы. К примеру, сбрасывать скорость следует заблаговременно, а не непосредственно перед самым препятствием. Также можно проезжать "лежачих полицейских" под углом - таким образом колеса по очереди переезжают препятствие, что снижает нагрузку на ходовую часть. При этом специалисты советуют не пытаться объехать препятствие одним из колёс, даже если есть такая возможность.

АБ

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