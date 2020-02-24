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//Общество 13+

На украинской границе при проверке паспорта умер пенсионер

, 18:54 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

На украинской границе при проверке паспорта умер пенсионер
instagram-фото очереди на украинской границе

Трагедия произошла на контрольно-пропускном пункте «Марьинка». Там умер пожилой мужчина. Это случилось во время проверки паспорта украинскими пограничниками.

О гибели человека на украинской границе сообщили киевские СМИ со ссылкой на общественную организацию.

«80-летний мужчина вместе с женой ехал из Макеевки в Днепр», — сообщили правозащитники: «На паспортном контроле он потерял сознание. Врачи сразу начали оказывать ему первую помощь. Вместе с врачами скорой помощи из Марьинки они 25 минут осуществляли сердечно-легочную реанимацию».

Смерть была зафиксирована в 10:42. К слову, это далеко не первый случай гибели на украинской границе. Украинские СМИ регулярно сообщают об умерших в очередях на пограничных пунктах.

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