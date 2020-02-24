Путешественники рассказали, готовы ли отказаться от авиаперелётов

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24 февраля 2020, 18:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: onetwotrip

Фото: pixabay.com

Туристы признались, готовы ли променять путешествия при помощи самолётов на другие виды транспорта ради защиты экологии. Большинство опрошенных готовы отдать предпочтение поездам.

Оказалось, что пересесть с самолёта на поезд готовы порядка 80% респондентов. При этом 60% признались, что во время каждого путешествия стараются выбирать экологичный транспорт. 20% заявили о согласии пользоваться поездами лишь тогда, когда те станут скоростными.

Часть респондентов считает, что проблемы экологии в мире сильно преувеличивают. 13% рассказали, что ценят своё время, а потому не согласны променять самолёт на что-либо ещё. Оставшиеся сообщили, что выбирают другие виды передвижения.