Главврач устроил на работу в качестве «мертвой души» бывшую супругу

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24 февраля 2020, 13:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Тvtver.ru

Фото: Pixabay

Врач-психиатр Тверского областного психоневрологического диспансера стала фигурантом уголовного дела.

В феврале 2017 года ее экс-супруг предложил устроить ее на работу в Центральную районную больницу Бологовского района, где он был главврачом, но не для работы, а для формального получения зарплаты.

Несмотря на то, что в том же году главврач больницы скончался, а его экс-супруга уволилась, в 2019 году факт вскрылся, и в полиции возбудили уголовное дело по статье мошенничество.

Позднее следствие переквалифицировало обвинение, а в феврале 2020 года суд прекратил уголовное дело и назначил в отношении женщины-психиатра меру в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Местные СМИ отмечают, что Бологовская ЦРБ не в первый раз проходит в криминальных сводках региона. Недавно перед судом предстала бывшая главбух данного учреждения, которая попалась на мошенничестве. А ныне покойный экс-главврач был причастен к хищению бюджетных средств, выделенных на ремонт одного из ФАПов. Уголовной ответственности мужчина избежал по причине смерти.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде трех врачей признали виновными в смерти пациента.