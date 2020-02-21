В Нижнем Новгороде трех врачей признали виновными в смерти пациента

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21 февраля 2020, 16:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Три врача больницы № 39 Нижнего Новгорода признаны виновными в причинении смерти по неосторожности пациенту. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

Инцидент произошел 18 декабря 2013 года. В медицинское учреждение поступил мужчина 1972 года рождения, врачи поставили предварительный диагноз "Закрытая черепно-мозговая травма". Далее пациента поместили в нейрохирургическое отделение, но медик, который наблюдал больного, должным образом не провел обследование. Уже 21 декабря состояние пациента ухудшилось, и дежурный врач без анализов перевел его в реанимацию. На следующий день мужчина скончался.

Против медиков возбудили уголовное дело по статье "Причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Приговором суда лечащему и дежурному врачам назначено наказание в виде 2 и 2,5 года ограничения свободы. В отношении врача-реаниматолога, признавшего вину, дело прекращено по истечению сроков давности.

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