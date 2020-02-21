О состоянии детских онкологических больниц сообщили в Минздраве РФ

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21 февраля 2020, 08:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев рассказал о техническом состоянии детских онкологических больниц в Москве и регионах. По данным специалиста, 70% детских онкологических отделений и центров в России требуют серьезного ремонта или реконструкции.

Все дело в том, что условия, в которых находится больной раком, важны не меньше, чем лечение. Учитывая, что у пациента с диагнозом рак во время химиотерапии, лучевой или самой современной таргетной терапии, как правило, серьезно снижается иммунитет, чистота в помещении должна быть идеальной.

В России нет статистки по внутрибольничным инфекциям. А они есть. Известно, что их распространенность колеблется в развитых странах до 10%. По некоторым данным, более 30% смертей раковых больных случается именно из-за инфекций.

Микробы, сумевшие выжить в больнице,— самые стойкие и опасные. Одно из главных средств борьбы с ними — очистка воздуха.

Согласно мировой практике, раз в 40 лет больница должна полностью перестраиваться, заново нужно строить все, кроме стен. Напомним, 70% детских больниц в России требуют ремонта.

Также Румянцев на пресс-конференции, посвященной Международному дню детей, больных раком, рассказал, что в трети больниц лабораторная диагностика развита недостаточно, оборудования не хватает.

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