Излечившийся от онкологии рассказал о целебном ослином молоке

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20 февраля 2020, 15:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Фото: pixabay.com

Фермер Ион Лозонски из Молдовы завел непривычных для страны животных – ослиц. Еще более непривычным является то, что мужчина держит животных из-за их молока, обладающего полезными свойствами.

Лозонски рассказал, что создать ферму ему пришлось из-за проблем со здоровьем. Врачи обнаружили у мужчины онкологию и посоветовали лечиться ослиным молоком, передаёт Мир24.

«Врач мне рекомендовал попробовать молоко ослиц… Мне удалось найти в продаже двух ослиц у нас в стране. Я начал пить молоко и очень быстро выздоровел. Посмотрите, какой я здоровый сейчас», - похвастался фермер.

Специалисты отмечают, что ослиное молоко по своему составу наиболее похоже на женское. Оно содержит витамины и антиоксиданты, и при этом не аллергенно.