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В детской больнице в Кабардино-Балкарии врачи вместо приема устроили посиделки с шампанским

, 13:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЮГА.ру

В детской больнице в Кабардино-Балкарии врачи вместо приема устроили посиделки с шампанским
Фото: скриншот видео из vk.com/nalchik_times

Минздрав Кабардино-Балкарии пообещал наказать персонал детского отделения Центральной районной больницы Терского района за обед с шампанским на рабочем месте.

Видео инцидента появилось в сети и сразу же вызвало большой резонанс. По словам автора ролика, еще до полудня она пришла на прием в Терскую ЦРБ, однако вместо приема врачи сидели за столом с едой и шампанским.

Женщина отправилась к заведующей отделением, которая, как выяснилось, в это же время присматривала для покупки парфюмерную продукцию.

В Минздраве Кабардино-Балкарии прокомментировали инцидент, заявив, что произошедшее в Центральной районной больнице Терского района не останется без внимания.

«Сотрудники, позволившие себе распитие спиртных напитков в рабочее время, заведующая поликлиники, допустившая нарушение дисциплины, будут наказаны в соответствии с трудовым законодательством», – сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что семья из Ставропольского края обвиняет министра здравоохранения региона в клевете.

ДВа

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