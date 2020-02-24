В детской больнице в Кабардино-Балкарии врачи вместо приема устроили посиделки с шампанским

Минздрав Кабардино-Балкарии пообещал наказать персонал детского отделения Центральной районной больницы Терского района за обед с шампанским на рабочем месте.
Видео инцидента появилось в сети и сразу же вызвало большой резонанс. По словам автора ролика, еще до полудня она пришла на прием в Терскую ЦРБ, однако вместо приема врачи сидели за столом с едой и шампанским.
Женщина отправилась к заведующей отделением, которая, как выяснилось, в это же время присматривала для покупки парфюмерную продукцию.
В Минздраве Кабардино-Балкарии прокомментировали инцидент, заявив, что произошедшее в Центральной районной больнице Терского района не останется без внимания.
«Сотрудники, позволившие себе распитие спиртных напитков в рабочее время, заведующая поликлиники, допустившая нарушение дисциплины, будут наказаны в соответствии с трудовым законодательством», – сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что семья из Ставропольского края обвиняет министра здравоохранения региона в клевете.