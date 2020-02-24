Семья из Ставропольского края обвиняет министра здравоохранения региона в клевете

//Общество 13+

24 февраля 2020, 12:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Newstracker.ru

Фото: Pixabay

Семья умершей после родов жительницы Ставрополья Дианы Келасовой обратилась в Следственный комитет с заявлением о клевете на министра здравоохранения Ставрополья Виктора Мажарова.

24-летняя девушка скончалась после родов в одной из районных больниц после того, как ей сделали кесарево сечение. Ее родственники уверены, что причиной смерти стало промедление врачей с операцией.

Дело получило широкую огласку и объясняться пришлось руководителю краевого Минздрава, который заявил, что Келасова слишком поздно обратилась за помощью врачей.

Мать погибшей утверждает, что это не соответствует действительности – ее дочь регулярно наблюдалась у врача и сдавала все анализы.

«Заявления министра здравоохранения являются враньем и клеветой, порочащей достоинство и честь моей погибшей от рук медиков дочери. Она с 6 недель беременности наблюдалась у специалистов, в 12 недель встала на учет в женскую консультацию. Все это зафиксировано в ее медицинской документации», – говорится в заявлении матери умершей роженицы.

Заявление подано в районное управление Следственного комитета, но ответ из ведомства пока не поступал.

Летом прошлого года пьяных врачей обвинили в смерти матери троих детей на операционном столе.