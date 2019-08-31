Пьяных врачей обвинили в смерти матери троих детей на операционном столе

В Екатеринбурге скончалась 31-летняя мать троих детей Нина Карпова. После удаления зуба из-за боли в деснах и воспаления шеи ее доставили в госпиталь ветеранов войн в отделение челюстно-лицевой хирургии.

Местный медик сообщил родственникам, что во время операции один из врачей вставил трубку, через которую подается кислород, не в трахею, а в пищевод. В результате Нина умерла от гипоксии. Тот же медик утверждает, что произошло это из-за того, что медики были пьяны.

Но в больнице решили скрыть этот инцидент и заявили, что у женщины не выдержало сердце. Сейчас родные умершей пытаются добиться справедливости, пишет URA.RU.