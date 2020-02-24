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24 февраля 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года по лунному календарю. Поздравление опубликовано на официальном сайте Кремля.

В поздравлении главы государства, в частности, говорится, что «этот светлый, особо почитаемый последователями буддизма праздник символизирует обновление природы, стремление человека к гармонии и чистоте помыслов, обращает верующих к духовным и нравственным истокам этой древней религии, её непреходящим устоям и ценностям».

Российский лидер подчеркнул, что российские буддисты бережно хранят и передают из поколения в поколение традиции предков.

«Пусть наступающий год будет для вас счастливым и благополучным, принесёт успехи в добрых делах и начинаниях», – пожелал буддистам президент России.

Буддизм в России традиционно исповедуют жители Бурятии, Забайкальского края, Калмыкии, Тувы и Алтая.