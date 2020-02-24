В Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения закроют затворы дамбы

В Санкт-Петербурге закрывают затворы Комплекса защитных сооружений. Соответствующие меры будут приняты в городе в связи с возможным подъемом уровня воды в устье реки Невы до опасных значений.

Сегодня в Северной столице ожидается существенное повышение уровня воды, вследствие чего было принято решение закрыть все судопропускные и водопропускные сооружения. Не исключено, что вода поднимется до +160 – +170 сантиметров.