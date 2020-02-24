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В Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения закроют затворы дамбы

, 11:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения закроют затворы дамбы
Нева, pixabay.com
В Санкт-Петербурге закрывают затворы Комплекса защитных сооружений. Соответствующие меры будут приняты в городе в связи с возможным подъемом уровня воды в устье реки Невы до опасных значений.
 
Сегодня в Северной столице ожидается существенное повышение уровня воды, вследствие чего было принято решение закрыть все судопропускные и водопропускные сооружения. Не исключено, что вода поднимется до +160 – +170 сантиметров.
 
Закрытие комплекса защитных сооружений началось в 10.20 по московскому времени.
ЕТ

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