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В Санкт-Петербурге предотвратили очередное наводнение

, 09:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Санкт-Петербурге предотвратили очередное наводнение
Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге открыли затворы комплекса защитных сооружений, которые были закрыты в субботу, 22 февраля из-за вероятности повышения уровня воды в дельте Невы. Сообщается, что опасность миновала.

"После ночного шторма комплекс защитных сооружений открыл водопропускные отверстия. Затворы начали движение на открытие в 07:16 23 февраля. С начала года предотвращено третье наводнение", - сообщили в КЗС.

Отмечается, что на данный момент Кронштадтский корабельный фарватер свободен для прохода судов.

АБ

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