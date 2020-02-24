Срочники рассказали, как отмечают 23 февраля в армейских частях

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24 февраля 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

фестиваль «Армия России–2019», сайт Минобороны РФ

Срочники поделились, чем отличаются обычные будни от Дня защитника Отечества в армейских частях. Журналисты поинтересовались, правда ли, что военнослужащие отмечают праздник ярче остальных или 23 февраля в армии больше напоминает «день сурка».

«День сурка - это подмечено очень верно и точно: целый год срочники не вылезали из воинской части. Но 23 февраля все же было немного особенным. С утра после зарядки нас всех вывели на плац на поднятие флага. Командир части поздравил с тем, что мы этот праздник наконец-то заслужили - не то что парни на гражданке - и теперь мы «классные ребята», - рассказала Дмитрий, который служил в закрытом городе Челябинской области в войсках национальной гвардии.

Он демобилизовался в 2019 году, но до сих пор помнит праздничный концерт с ансамблем «Сударушка», «приятных» девушек с народными танцами и подарки, которые представляли собой коробку с фруктовым и ягодным чаем и шоколадку, отлитую в формочке «23 февраля».

Другой собеседник по имени Олег отметил, что много поздравлений в этот день его сослуживцы не получили, зато был выходной день и им выдали телефоны, чтобы позвонить близким. По его словам, они также решили поспасть днем вместо концерта.

«Я почти полдня к концерту готовился. Было огромное построение — в то утро оно длилось дольше, потому что обычно по случаю праздников в военных частях присуждают награды», - поделился радостными эмоциями служивший в Новосибирске Евгений.

Он отметил, что сейчас у него есть понимание, за что в этот день дарят подарки.

Ранее Владимир Путин назвал солдат, сержантов и офицеров самой главной и прочной основой Вооруженных сил РФ. Кроме того, президент объявил о появлении "оружия будущего" в России.