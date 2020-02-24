Прецедент: суд отстранил от работы главу коллекторской фирмы

//Общество 13+

24 февраля 2020, 10:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: Pixabay

Впервые в российской практике суд отстранил от работы главу коллекторской фирмы, которая из Сочи рассылала сообщения с угрозами и применяла программу автодозвона.

До суда дело дошло после того, как несколько жителей Москвы обратились с жалобами в прокуратуру на коллекторов, а в ведомстве провели проверку. Выяснилось, что работники сочинской компании использовали для общения с людьми систему автодозвона. Сразу же обнаружились серьезные нарушения – звонки осуществлялись чаще, чем это разрешено законом, коллекторы направляла должникам многочисленные сообщения с оскорблениями и угрозами.

По итогам проверки в Арбитражный суд Москвы направили протокол об административных правонарушениях. С учетом того, что ранее компанию уже привлекали к штрафам за подобные нарушения, суд отстранил гендиректора от управления фирмой на полгода.

Ранее сообщалось, что долги по ЖКХ запретили передавать коллекторам.