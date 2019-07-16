Долги по ЖКХ запретили передавать коллекторам

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Жилищный кодекс и другие акты, запрещающие передавать коллекторами задолженности по ЖКХ. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

"Уступка прав требований организациям, не являющимся специально уполномоченными участниками рынка ЖКУ, приводит к злоупотреблениям и нарушениям прав и законных интересов граждан", - гласит пояснительная записка.

Согласно документу, право работать с долгами граждан сохранится только у управляющих компаний, ТСЖ, жилищных кооперативов, а также у ресурсоснабжающих организаций. Также невозможным станет погашение долгов за счет соседей.