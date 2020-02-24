Полиция сможет определять человека по походке и татуировкам

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24 февраля 2020, 09:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: соцсети

В МВД России разрабатывается федеральная информационная система биометрических учетов (ФИСБУ). Она должна помочь в поиске преступников и подозреваемых с помощью стандартных городских камер видеонаблюдения.

Известно, что искусственный интеллект будет узнавать человека по лицу, голосу, радужной оболочке глаза, татуировкам на открытых частях тела, а также по походке. Пока что в МВД России планируют провести опытно-конструкторскую работу, а внедрение системы планируется до конца 2021 года.

ФИСБУ разработают в рамках программы «Безопасный город» в Москве. Ее тестирование станет одним из проектов для развития искусственного интеллекта в рамках законопроекта, которые ранее внесли на рассмотрение Госдумы.

Ранее сообщалось, что в России в развитие искусственного интеллекта планируется вложить 1,5 млрд долларов.