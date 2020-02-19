В России в развитие искусственного интеллекта планируется вложить 1,5 млрд долларов

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19 февраля 2020, 12:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Крупнейшие российские компании подписали соглашение о создании Альянса по развитию искусственного интеллекта. В ближайшее время планируется вложить в отрасль 1,5 млрд долларов.

Об этом на ежегодной конференции по стратегическому сотрудничеству между Россией и Германией сообщил заместитель министра экономического развития РФ Азер Талыбов.

По его словам, фокус внимания направлен на развитие и внедрение в экономику и других технологий. С помощью платформы Национальной технологической инициативы реализуется программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства.

«Особое внимание уделено повышению инновационной активности организаций, внедрению новых инструментов стимулирования их развития и поддержке инновационной инфраструктуры», – рассказал замминистра коллегам из Германии.

По итогам 2019 года товарооборот между двумя странами составил более 53 млрд долларов. Германия продолжает оставаться ключевым экономическим партнером, занимая второе место во внешнеторговом обороте России.