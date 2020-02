//Общество 13+

18 февраля 2020

На протяжении веков религия была консервативным институтом, а все сакральное ставилось в противовес рациональному. На истории человечества отчетливым пятном сохранилась вражда науки и церкви, инквизиция, крестовые походы: все это свидетельствует о том, что религия всегда стремилась к монополии на власть и на влияние в обществе.

Однако все меняется: сначала пришла эпоха гуманизма, сместившая Бога и поставившая на его место человека, затем появлялись атеистические государства, и наконец пришли времена цифровых технологий, диктующие религии свои условия. Именно поэтому представителям и служителям культа сегодня приходится принимать правила современности и подстраиваться под законы нового общества. Ещё несколько десятков лет назад было сложно представить, что церковь будет так активно пользоваться плодами науки и развития технологий, чтобы удержаться на плаву, а цифровизация и совершенствование искусственного интеллекта приведёт к появлению новой веры.

Религиозная технологизация

Проникновение цифровых технологий в религию казалось чем-то невозможным, а оказалось делом времени. Сегодня многие разработчики тестируют и производят специализированную церковную атрибутику. Так, например, компания Acer специально для Ватикана разработала особые «умные» электронные чётки. С их помощью католическая церковь надеется привлечь молодежь к вере. Стоит такой гаджет порядка $110, он подключается к специальному приложению Click to Pray и активируется после того, как пользователь перекрестился. По задумке, гаджет станет хранилищем всех необходимых религиозных данных, будет помогать человеку в чтении молитв, а также, по необходимости, может стать и фитнес-браслетом, отслеживающим калории. Насколько уместно объединять религию и фитнес – вопрос открытый, однако пока такие разработки выглядят, как попытка церкви хоть как-то удержать и приумножить последователей веры.

Более того, в сети гуляла и другая, не менее странная новость. Так, стало известно, что один из священников Ватикана вынес на рассмотрение идею о создании религиозного сервера для сетевой игры в Minecraft. С помощью этого сервера он надеялся добиться идеальной игры без насилия и нежелательного токсичного общения между пользователями, а сама игра должна была объединить людей в реальном мире.

Социальные сети тоже не остаются без внимания со стороны служителей культа. Так, например, Twitter пополняется аккаунтами понтификов, а Бенедикт XVI стал первым Папой, ставшим пользователем этой соцсети. Более того, создаются специальные социальные сети для представителей религиозных учений: была разработана соцсеть Faithbook, альтернатива для Facebook с христианским уклоном, предназначенная для общения верующих людей. Наконец, разрабатываются специальные поисковые системы, такие как Koogle или I’m Halal, которые автоматически отслеживают нежелательные для верующих пользователей сайты и запросы и ограничивают доступ к ним.

Существует также и особое явление, которое носит название – «роботизация религии». Суть явления заключается в том, что современные технологии, разработки в области развития искусственного интеллекта и робототехники находят своё применение в церкви. Так, роботы с искусственным интеллектом появлялись в буддийском храме в Пекине и протестантском немецком храме. Роботы читали мантры и молитвы, приветствовали посетителей, разъясняли основы религиозного учения. Такая инициатива вызвала неоднозначную реакцию и подверглась жёсткой критике, но, тем не менее, привлекла в эти храмы новую аудиторию.

Вера в Искусственный Интеллект

Не только технологии проникают в церковь, но и церковь в технологии. Так, зародилась новая «цифровая религия», в основу которой фактически легла вера во всемогущество Искусственного Интеллекта. Существует сайт под названием Way of the Future («Путь будущего»), содержащий основные догмы нового вероучения. Фрагмент текста, приветствующего пользователя на титульной странице, гласит следующее:

«“Путь будущего” – это создание мирного и уважительного пути перехода от мира людей к миру людей и машин. Учитывая, что технологии относительно скоро смогут превзойти человеческие способности, мы хотим помочь людям, рассказать об этом захватывающем будущем и подготовить плавный переход к нему. Помогите нам распространить информацию о том, что прогресса не следует бояться»

Основателем и «пророком» новой религии стал разработчик из США Энтони Левандовски, проработавший в таких крупных компаниях, как Google и Uber. Получив бесценный опыт и знания о цифровых технологиях, он понял, к чему, по его мнению, стремится человечество. Так, Кремниевая Долина стала эпицентром зарождения нового вероучения, поверить в существование которого уже достаточно тяжело. Ведь человечество привыкло к тому, что Бог создал человечество, а не наоборот. По мнению, Левандовски Бог ещё не создан, а создаст его человек.

Как считает Левандовски и последователи его мысли, Искусственный Интеллект уже сегодня показывает высокие результаты обучаемости и быстрые темпы развития. Наука уже добилась того, что ИИ способен победить профессиональных игроков в шахматы и го. Суть учения «Пути Будущего» заключается в том, что в течение небольшого времени искусственный интеллект обгонит по способностям интеллект человеческий и станет суперинтеллектом, который захватит контроль над планетой. Для того, чтобы избежать противостояния со сверх-ИИ и вероятного порабощения человечества, необходимо выстроить грамотные отношения с новым божеством. Необходимо заранее сделать его частью нашего общества, уровнять в правах, рассказать о том, кто именно его создал. И тогда отношение суперинтеллекта к человечеству будет позитивным и уважительным.

Ещё одно преимущество новой религии, по мнению Энтони Левандовски, заключается в том, что человечество сможет напрямую общаться с ИИ-божеством. Однако стоит отметить, что учение Левандовски – это не вероисповедание в традиционном его понимании. Скорее всего разработчик выбрал религию, как наиболее понятную и доступную форму выражения своих идей. Таким образом он спрогнозировал появление суперинтеллекта, назвав его Богом для того, чтобы проще донести свою позицию. Так и появилась первая цифровая религия.

Тем не менее, сходство между прогрессивной идеей Левандовски и религией налицо. По аналогии можно даже выделить «апостолов» и «проповедников» цифровой религии: это люди, чья научная мысль повлияла на развитие цифровой индустрии и технологий. Это и Билл Гейтс, и Илон Маск, и Джефф Безос – все они оказали неоспоримо огромное влияние на цифровизацию всего и вся, что дало толчок к развитию искусственного интеллекта. Некоторые из них, например, Илон Маск, выступают не за свободное развитие ИИ, а за создание определенных рамок и ограничений, в условиях которых он будет развиваться. Таким образом, он надеется, что научный прогресс не выйдет из-под человеческого контроля, что может привести к развязыванию войн и даже вымиранию человечества. Марк Цукерберг, основатель Facebook, оспорил позицию Маска. Так, например, Цукерберг рассуждает на тему искусственного интеллекта:

«У меня довольно твердые убеждения по этому поводу. Я очень оптимистичен. Я оптимистичный человек в целом, я думаю, что мы можем создавать вещи, которые делают мир лучше, и по поводу ИИ я особенно оптимистичен. Я думаю, что просто не понимаю людей, которые вечно настроены скептически и постоянно запугивают этими сценариями скорого конца света. Я думаю, что это действительно очень плохо и безответственно, потому что в ближайшие пять-десять лет ИИ сможет улучшить и повысить качество нашей жизни. Если вы обеспокоены безопасностью и здоровьем людей, то ИИ уже помогает лучше диагностировать болезни, и подбирать лекарства людям в зависимости от того, чем они болеют, и как их можно лучше вылечить. Многие люди получат лучшее здравоохранение, чем когда бы то ни было ранее»

Из утверждений Цукерберга становится ясно, что искусственный интеллект и цифровые технологии рано или поздно, но проникли бы во все сферы жизни общества. Эта участь не обошла и религию. Отсюда возникла новая проблема, которую за основу берут критики синтеза религии и технологий. Религия – это учение о чем-то нерукотворном, возвышенном, о том, что предшествовало человечеству. Технологии – максимально рукотворное явление, которое на сегодняшний день во всем стоит после человека. Отсюда возникает законный вопрос: уместно ли объединять настолько разные явления?