Центробанк исключил из реестра микрокредитную компанию из Новосибирска

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24 февраля 2020, 08:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Банк России принял решение исключить из государственного реестра МФО сведения об «МКК «ПрофиМани». Это связано «с неоднократным нарушением в течение года требований федеральных законов и иных нормативных актов», сообщается на сайте регулятора.

У Центробанка накопилось немало претензий к этой микрофинасовой компании. Одни из основных были связаны с неисполнением в установленный срок обязательных для исполнения предписаний регулятора, а также с представлением компанией информации в отношении заемщиков в бюро кредитных историй с нарушением срока.

Кроме этого, выяснилось, что компания не включала в индивидуальные условия договоров потребительского кредита условия о возможности запрета уступки кредитором прав по договору третьим лицам.

Исключенная из реестра микрофинансовая компания была зарегистрирована в Новосибирске. Причем, в декабре прошлого года в название и адрес компании вносились изменения.

Ранее сообщалось, что Госдума запретила выдачу микрозаймов под залог жилья.