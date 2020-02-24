Все новости >>

//Общество 13+

Центробанк исключил из реестра микрокредитную компанию из Новосибирска

, 08:51 [ «Аргументы Недели» ]

Центробанк исключил из реестра микрокредитную компанию из Новосибирска
Фото: Pixabay

Банк России принял решение исключить из государственного реестра МФО сведения об «МКК «ПрофиМани». Это связано «с неоднократным нарушением в течение года требований федеральных законов и иных нормативных актов», сообщается на сайте регулятора.

У Центробанка накопилось немало претензий к этой микрофинасовой компании. Одни из основных были связаны с неисполнением в установленный срок обязательных для исполнения предписаний регулятора, а также с представлением компанией информации в отношении заемщиков в бюро кредитных историй с нарушением срока.

Кроме этого, выяснилось, что компания не включала в индивидуальные условия договоров потребительского кредита условия о возможности запрета уступки кредитором прав по договору третьим лицам.

Исключенная из реестра микрофинансовая компания была зарегистрирована в Новосибирске. Причем, в декабре прошлого года в название и адрес компании вносились изменения.

Ранее сообщалось, что Госдума запретила выдачу микрозаймов под залог жилья.

ДВа

//картина дня

В мире

СМИ рассказали об уничтожении «неизвестными снайперами» военных ВСУ в Донбассе

СМИ рассказали об уничтожении «неизвестными снайперами» военных ВСУ в Донбассе

«Неизвестные снайперы» ликвидируют военнослужащих Вооруженных сил Украины, задействованных в операции Киева в Донбассе. Об этом рассказывается в материале, опубликованном на страницах отечественных СМИ.

В пресс-службе Военно-морских сил Соединенных Штатов назвали причину захода ракетного эсминца «Росс» в акваторию Черного моря в воскресенье, 23 февраля.

В пресс-службе Военно-морских сил Соединенных Штатов назвали причину захода ракетного эсминца «Росс» в акваторию Черного…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В воскресенье, 23 февраля, в Ленинградской области на 6-м километре дороги Санкт-Петербург – Всеволожск произошло столкновение между двумя автомобилями. В результате…

В Мурманске по подозрению в двойном убийстве задержан подросток. Парню всего 15, но на его счету два убийства, в том числе 8-летнего ребенка. Теперь он до полусмерти…

//новости ан

В Екатеринбурге по подозрению в покупке экстази задержали основателя компании по кибербезопасности Александра Литреева. Айтишнику, который боролся с Роскомнадзором, может…

Нет ничего удивительного в решении певца Сергея ШНУРОВА податься в политику. Оно подобно «спектаклю» телеведущей Ксении СОБЧАК на последних выборах президента РФ.

//новости ан

//новости ан

Президент РФ Владимир Путин заявил, что продолжается работа по модернизации российской армии и флота для внедрения современного оружия, и техники. По его словам, власти…

//новости ан