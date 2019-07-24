Госдума запретила выдачу микрозаймов под залог жилья

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий выдавать микрокредиты под залог жилья и в целом ужесточающий требования к микрофинансовым и микрокредитным организациям.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин подчеркнул, что ситуация, когда человек теряет единственное жилье из-за незначительного по сравнению с его стоимостью кредита, недопустима.

Закон также устанавливает минимальный размер собственных средств (капитала) для микрокредитных компаний в размере 5 миллионов рублей. При этом данный норматив будет вводиться поэтапно.