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Семьям погибших при взрыве газа в Азове выплатят по миллиону рублей

, 07:14 [ «Аргументы Недели» ]

Семьям погибших при взрыве газа в Азове выплатят по миллиону рублей
Фото: соцсети

Губернатор Ростовской области Василий Голубев распорядился выплатить компенсации двум семьям погибших при взрыве газа в многоквартирном доме в городе Азове. Об этом он написал в своем Инстаграм по итогам заседания штаба по ЧС.

«Поручил в максимально сжатые сроки подготовить документы на оказание материальной помощи семьям погибших и пострадавшим. Родным погибших выплатим по 1 млн. рублей, пострадавшей - 400 тыс.рублей. Окажем также единовременную помощь пострадавшим и помощь за утраченное имущество», – написал Голубев.

Также губернатор потребовал уволить главного газовщика Азова.

«В причинах произошедшего в Азове разбираются следственные органы. Но уже до их выводов ясно одно - непростительно долгой была реакция на заявки жителей», – заявил Голубев.

Также пострадавшим заплатят за потерянное при взрыве имущество.

По словам жителей пострадавшего дома, газовиков вызвали еще утром, потому что чувствовали сильный запах газа. Служба приехала с газоанализатором, полтора часа специалисты искали источник запаха, но ничего не нашли. По словам жильцов, газовая служба собиралась уезжать, когда произошел взрыв.

ДВа

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