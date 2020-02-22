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В жилом доме в Ростовской области произошел взрыв после утечки газа, есть погибшие

, 15:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В жилом доме в Ростовской области произошел взрыв после утечки газа, есть погибшие
pixabay.com

 В субботу, 22 февраля, произошла утечка газа в многоквартирном доме в Ростовской области. Об этом сообщает «РИА – Новости» со ссылкой на пресс-службу ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону".

Известно, что хлопок бытового газа с последующим горением произошел на переулке Павлова, 84/108 в 10.55 по московскому времени. В результате два человека погибли, еще один пострадал. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

Специалисты аварийной бригады оперативно приостановили газоснабжение дома, после чего услышали хлопок на третьем этаже. В настоящее время продолжаются восстановительные работы.

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ЕЧ

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