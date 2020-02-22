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В Курской области нашли женщину, которая потерялась и трое суток провела без еды

, 14:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Курской области нашли женщину, которая потерялась и трое суток провела без еды
полицейский, Zamir Usmanov/Global Look Press

В Курской области сотрудники полиции нашли женщину, которая потерялась и три дня не выходила на связь. Согласно данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, гражданка все это время не ела.

Накануне в Хомутовском районе Курской области родственники 49-летней женщины обратились в полицию с сообщением о ее исчезновении. Незамедлительно были организованы поисковые мероприятия. Известно, что в течение двух дней родные пытались своими силами найти гражданку.

Женщину нашли в овраге в восьми километрах от дома. Она почти трое суток провела без еды, пила растопленный снег и спала на собранных ветках. Гражданку доставили в больницу. Данных о ее состоянии не поступало.

ЕТ

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