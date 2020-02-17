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В Калязине Тверской области пропал 17-летний юноша Кирилл Елагин

, 11:16 [ «Аргументы Недели» ]

В Калязине Тверской области пропал 17-летний юноша Кирилл Елагин
Кирилл Елагин, фото из соцсети

В Калязине Тверской области ночью пропал 17-летний юноша Кирилл Елагин.  Родители подростка сразу обратились в полицию. Кирилл Елагин ночью ушел из общежития калязинского колледжа и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Родители юноши волнуются, что с парнем могло что-то произойти. По этой причине полиция со следствием оперативно заинтересовались инцидентом. Следователи и полицейские опросили знакомых, воспитателей и директора колледжа, осмотрели место последнего пребывания молодого человека. Кирилла Елагина ищут.

Всех, кто хоть что-то знает о местонахождении пропавшего, просят сообщить в следственному управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.

ИЧ

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