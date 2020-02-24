Делегация РФ предложила ОБСЕ осудить попытки пересмотра итогов Второй мировой войны

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24 февраля 2020, 07:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Совета Федерации РФ

Члены российской делегации ОБСЕ предложили представителям других стран, входящих в организацию, подписать декларацию, осуждающую попытки пересмотра итогов Второй мировой войны. Об этом сообщила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

В декларации, в частности, значится, что «Нюрнбергский трибунал дал четкую правовую оценку событиям тех лет, вынес приговоры преступникам, которые совершали варварские преступления против человечества».

«С течением времени стали сознательно искажаться исторические факты в угоду политической конъюнктуре, но наибольшее возмущение вызывает уничтожение захоронений воинов, павших за освобождение Европы от нацизма», – заявила Святенко.

Сенатор обратила внимание на то, что в тексте декларации говорится о необходимости внесения в учебники истории для школ и университетов всех стран Совета Европы правдивой информации о Второй мировой войне с учетом позиций, утвержденных Нюрнбергским трибуналом в 1946 году.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал заявление ОБСЕ о том, что Крым принадлежал России до включения в состав Украины.