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Делегация РФ предложила ОБСЕ осудить попытки пересмотра итогов Второй мировой войны

, 07:02 [ «Аргументы Недели» ]

Делегация РФ предложила ОБСЕ осудить попытки пересмотра итогов Второй мировой войны
Фото: сайт Совета Федерации РФ

Члены российской делегации ОБСЕ предложили представителям других стран, входящих в организацию, подписать декларацию, осуждающую попытки пересмотра итогов Второй мировой войны. Об этом сообщила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

В декларации, в частности, значится, что «Нюрнбергский трибунал дал четкую правовую оценку событиям тех лет, вынес приговоры преступникам, которые совершали варварские преступления против человечества».

«С течением времени стали сознательно искажаться исторические факты в угоду политической конъюнктуре, но наибольшее возмущение вызывает уничтожение захоронений воинов, павших за освобождение Европы от нацизма», – заявила Святенко.

Сенатор обратила внимание на то, что в тексте декларации говорится о необходимости внесения в учебники истории для школ и университетов всех стран Совета Европы правдивой информации о Второй мировой войне с учетом позиций, утвержденных Нюрнбергским трибуналом в 1946 году.

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ДВа

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