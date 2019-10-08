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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Аксёнов прокомментировал заявление ОБСЕ о том, что Крым принадлежал России до включения в состав Украины

, 18:25 [ «Аргументы Недели» ]

Аксёнов прокомментировал заявление ОБСЕ о том, что Крым принадлежал России до включения в состав Украины
фото: pixabay.com

Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал заявление специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика о том, что полуостров принадлежал России до включения его в состав Украины.

Мартин Сайдик в своем выступлении на международном форуме Salzburg Europe Summit в Австрии сказал, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России. Комментировать референдум 2014 года в Крыму он отказался, сославшись, что это не входит в сферу его ответственности, - передает RT.

Cергей Аксенов назвал это заявление спецпредставителя ОБСЕ полезным для европейской публики напоминанием и «редкой для европейского политика откровенностью».

По словам Аксенова, в информационном пространстве Запада столько пропаганды, что даже простая констатация бесспорного факта, свидетельствующего об историческом контексте воссоединения Крыма с Россией, может стать резонансным событием.

ИЧ

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