Пенсионерку с потерей памяти нашли на трассе в Воронеже

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23 февраля 2020, 13:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vestivrn.ru.

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В Россоши нашли пропавшую из районной больницы 68-летнюю женщину. Пенсионерку нашли на трассе. Сейчас состояние пострадавшей относительно стабильное, ее вернули обратно в медицинское учреждение.

Известно, что о пациентке с потерей памяти не было вестей около недели. По предварительным данным, она ночевала на улице и в заброшенных домах, но далеко от места исчезновения не уходила.

Теперь полицейские нашли женщину на трассе в Россошанском районе. Ранее ее искали в районах и в Воронеже. Волонтёры и полиция выезжали прочёсывать местность, распространяли ориентировки в социальные сети.

А в подмосковных Мытищах женщина прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку. Известно: животное вырвалось и побежало по льду за уткой.