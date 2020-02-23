Пенсионерку с потерей памяти нашли на трассе в Воронеже

В Россоши нашли пропавшую из районной больницы 68-летнюю женщину. Пенсионерку нашли на трассе. Сейчас состояние пострадавшей относительно стабильное, ее вернули обратно в медицинское учреждение.
Известно, что о пациентке с потерей памяти не было вестей около недели. По предварительным данным, она ночевала на улице и в заброшенных домах, но далеко от места исчезновения не уходила.
Теперь полицейские нашли женщину на трассе в Россошанском районе. Ранее ее искали в районах и в Воронеже. Волонтёры и полиция выезжали прочёсывать местность, распространяли ориентировки в социальные сети.
А в подмосковных Мытищах женщина прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку. Известно: животное вырвалось и побежало по льду за уткой.