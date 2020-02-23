В Подмосковье женщина прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку

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23 февраля 2020, 10:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В подмосковных Мытищах женщина прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку. Известно: животное вырвалось и побежало по льду за уткой.

После того как лед кончился, пес начал плыть за птицей, однако не смог ее догнать. Выбраться обратно бедняга также не смог.

Ситуацию заметила мать троих детей по имени Алина. Средняя дочь спасительницы начала плакать, когда увидела тонущее животное. Недолго думая, она попросила находящихся рядом людей присмотреть за ребятами, разделась и полезла в воду, уже вслепую нашла рулетку и ошейник, за которую и вытащила пса из воды.

Прохожие помогли Алине выбраться из воды и переодеться в сухую одежду.

А в Челнах полицейские задержали мужчину, подозреваемого в обмане продавцов магазинов цветов. Сейчас возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».