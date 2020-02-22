В Челнах продавцы цветов

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22 февраля 2020, 19:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: chelny-izvest.ru.

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В Челнах полицейские задержали мужчину, подозреваемого в обмане продавцов магазинов цветов. Сейчас возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Сообщается, что злоумышленник приходил к закрытию, заказывал букет на две тысячи рублей, затем рассчитываясь, протягивал деньги. По признанию потерпевших девушек, они словно попадали под его чары , продавщицы подавали товар и сдачу, при этом «чародей» свою купюру не отдавал.

В ходе расследования выяснилось: подозреваемый перед приездом в Челны уже совершал подобные преступления в магазинах своего родного Башкортостана.

Ранее в Рязани нашли угнанный у одного из местных жителей автомобиль. Сейчас происходит проверка всех обстоятельств инцидента.