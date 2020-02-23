Бизнесмен Андрей Шелестов откровенно поделился причинами падения своего вертолета

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23 февраля 2020, 12:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: k1news.ru.

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20 февраля под Ярославлем вертолет костромского бизнесмена Андрея Шелестова рухнул почти сразу же после взлета. Мужчина откровенно рассказал о причинах падения во время прямого эфира в Instagram.

Прежде всего, пострадавший заверил: у него все хорошо, обошелся небольшой травмой ноги.

"Не заметил я провод. Пришлось взлетать против ветра. Три провода между столбов я увидел, а четвёртый громоотводный не заметил. На нём повис", - пояснил Андрей.

Известно, что восстановлению вертолет на не подлежит, потому был изготовлен из легкого металла. Но бизнесмен не унывает, ведь все равно собирался менять средство воздушного передвижения.

Также Андрей Шелестов признался: он не готов отказаться от подобного вида транспорта. Но пообещал фолловерам быть аккуратнее и задуматься о личном пилоте.

А в Воткинске инспекторы ГИБДД совершили благородный поступок. Мужчины спасли девушку, которая застряла на трассе.