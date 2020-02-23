Инспекторы ГИБДД спасли жительницу Воткинска, которая замерзала на трассе

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23 февраля 2020, 10:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gorodglazov.com.

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В Воткинске инспекторы ГИБДД совершили благородный поступок. Мужчины спасли девушку, которая застряла на трассе.

По сообщениям 1 отдела УГИБДД МВД по республике, у пострадавшей сломалась машина, пока она была в дороге. Транспортное средство заглохло в районе плотины Воткинского пруда. После нескольких неудачных попыток завести транспорт, сел аккумулятор.

На ситуацию тут же обратили внимание сотрудники Госавтоинспекции. К тому моменту, бедная девушка уже сильно замерзла. Стражи порядка предложили ей согреться в их автомобиле, пока разбираются с ее авто. Но позже вызвали эвакуатор.

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