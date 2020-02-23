В Челнах шестеро детей госпитализированы после купания в бассейне базы отдыха

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23 февраля 2020, 09:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: chelny-izvest.ru.

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Накануне вечером сообщение о плохом самочувствии детей поступило с базы отдыха, в Челнах. Во время купания в бассейне пострадали отдыхающие в возрасте 12, 14, 17 и 19 лет.

Известно, что жители жаловались на рвоту, покраснение глаз, кашель. По предварительной версии, это связано с отравлением от средства обеззараживания воды.

Шестеро детей доставлено в медицинское учреждение. Остальные - всего было 9 взрослых и 9 детей - осмотрены врачами, но не госпитализированы.

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