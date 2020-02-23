Все новости >>

//Общество 13+

В Челнах шестеро детей госпитализированы после купания в бассейне базы отдыха

, 09:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: chelny-izvest.ru.

В Челнах шестеро детей госпитализированы после купания в бассейне базы отдыха
pixabay.com

Накануне вечером сообщение о плохом самочувствии детей поступило с базы отдыха, в Челнах.  Во время купания в бассейне пострадали отдыхающие в возрасте 12, 14, 17 и 19 лет.

Известно, что жители жаловались на рвоту, покраснение глаз, кашель. По предварительной версии, это связано с отравлением от средства обеззараживания воды. 

Шестеро детей доставлено в медицинское учреждение. Остальные - всего было 9 взрослых и 9 детей - осмотрены врачами, но не госпитализированы.   

Ранее психолог рассказала, как правильно выбрать дату свадьбы.

ЕЧ

//картина дня

Поклонская возмущена обысками биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева в Италии. "Мы осуждаем действия итальянской полиции — она должна публично извиниться перед российскими спортсменами!".

Поклонская возмущена обысками биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева в Италии. "Мы осуждаем действия…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Нур-Султане и Алматы полиция задержала около двух сотен человек, явившихся на митинги сторонников организации "Демократический выбор Казахстана" (ДВК, в Казахстане…