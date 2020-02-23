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Психолог рассказала, как правильно выбрать дату свадьбы

, 08:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Психолог рассказала, как правильно выбрать дату свадьбы
Фото: pixabay.com

Многие пары стараются выбрать для свадьбы "красивую" дату. Нумеро-психолог Елена Солнечная рценила правильность подобного подхода. Специалист объяснила, что каждая цифра имеет своё значение.

Солнечная призвала пары обращать внимание не на всю дату целиком, а на то, что она несет для влюбленных. "Каждый месяц имеет свою структуру, в этой структуре цифры 2, 4, 6 и 8 означают женское, двойственное начало. Самое важное значение этих чисел – интуитивное. 1,3,5,7,9 – это логические цифры, мужское начало. Они несут материальное, ресурсное значение и задачи", - поделилась психолог.

Также она отметила, что многое о будущей семье может рассказать и время годв, выбранное для заключения союза. Активные пары предпочитают жениться весной. Партнеры, между которыми царит равенство, выбирают лето. Осень открывает перед парой новые возможности, а зимой заключаются кармические браки, передаёт Радио Sputnik.

АБ

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