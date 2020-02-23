Синоптики рассказали, какая погода ждет столицу в День Защитника Отечества

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23 февраля 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Сообщается, что ветреная погода со снегом, переходящим в дождь ожидает столицу в праздничное воскресенье. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Воздух в Москве прогреется от плюс 2 до плюс 4 градусов, Также будут кратковременные осадки в виде снега, переходящего в дождь, основная их зона пройдет до 13-15 часов.

Ветер юго-западный, порывистый 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление к вечеру составит 731 миллиметра ртутного столба, что является показателем ниже нормы.

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