Ленинградская область: трое мужчин утонули в озере во время рыбалки

Сообщается о том, что три рыбака утонули на озере в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом рассказало региональное ГУМЧС.
Сообщение о трагедии поступило от очевидца в Центр управления в кризисных ситуациях. К месту происшествия сразу были направлены спасательные подразделения и техника, главный государственный инспектор области по маломерным судам Геннадий Корсунов также выехал туда. По прибытию из водоема были извлечены тела трех мужчин.
Известно: на территории региона действует запрет выхода на лед, важно соблюдать меры безопасности и помнить о своем здоровье.
Сегодня в Москве на такси с прицепа грузовика упал контейнер со строительным мусором. Об этом агентству «РИА - Новости» рассказал очевидец с места происшествия.