Ленинградская область: трое мужчин утонули в озере во время рыбалки

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22 февраля 2020, 19:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Сообщается о том, что три рыбака утонули на озере в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом рассказало региональное ГУМЧС.

Сообщение о трагедии поступило от очевидца в Центр управления в кризисных ситуациях. К месту происшествия сразу были направлены спасательные подразделения и техника, главный государственный инспектор области по маломерным судам Геннадий Корсунов также выехал туда. По прибытию из водоема были извлечены тела трех мужчин.

Известно: на территории региона действует запрет выхода на лед, важно соблюдать меры безопасности и помнить о своем здоровье.

Сегодня в Москве на такси с прицепа грузовика упал контейнер со строительным мусором. Об этом агентству «РИА - Новости» рассказал очевидец с места происшествия.