Все новости >>

//Общество 13+

Ленинградская область: трое мужчин утонули в озере во время рыбалки

, 19:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Ленинградская область: трое мужчин утонули в озере во время рыбалки
pixabay.com

Сообщается о том, что три рыбака утонули на озере в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом рассказало региональное ГУМЧС.

Сообщение о трагедии поступило от очевидца в Центр управления в кризисных ситуациях. К месту происшествия сразу были направлены спасательные подразделения и техника, главный государственный инспектор области по маломерным судам Геннадий Корсунов также выехал туда. По прибытию из водоема были извлечены тела трех мужчин.

Известно: на территории региона действует запрет выхода на лед, важно соблюдать меры безопасности и помнить о своем здоровье.

Сегодня в Москве на такси с прицепа грузовика упал контейнер со строительным мусором. Об этом агентству «РИА - Новости» рассказал очевидец с места происшествия.

ЕЧ

//картина дня

Поклонская возмущена обысками биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева в Италии. "Мы осуждаем действия итальянской полиции — она должна публично извиниться перед российскими спортсменами!".

Поклонская возмущена обысками биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева в Италии. "Мы осуждаем действия…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» в домашнем матче 22 февраля обыграл новосибирскую «Сибирь» со счётом 4:0 . Спортсмены тем самым установили новый рекорд по забитым…

//новости ан

Жители Агинского Бурятского округа встретили праздником своего земляка Балдана Цыжипова. Спортсмен завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по вольной борьбе в Риме…

//новости ан

//новости ан

СМИ выяснили, сколько стоит учеба звездных наследников за границей. Известно, что многие российские знаменитости отправляют своих детей учиться в престижные колледжи США,…

//новости ан

//новости ан

Друзья убитого в центре Челябинска 17-летнего юноши поделились, что произошло в ночь на 22 февраля. По словам ребят, их друг бросился на помощь девушке, к которой…

//новости ан