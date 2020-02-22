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Инцидент в столице: контейнер с мусором упал на крышу автомобиля такси

, 18:51 [ «Аргументы Недели» ]

Инцидент в столице: контейнер с мусором упал на крышу автомобиля такси
pixabay.com

Сегодня в Москве на такси с прицепа грузовика упал контейнер со строительным мусором. Об этом агентству «РИА -  Новости» рассказал очевидец с места происшествия.

Известно, что нагруженный контейнер придавил транспортное средство на заезде Третьего транспортного кольца на Большой Тульской улице. Движение в районе ДТП  сильно затруднено, на месте аварии находятся наряды ДПС и скорая помощь.

Сообщается: никто не пострадал, сейчас устраняются последствия инцидента. 

А станцию "Смоленская" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена закрыли для пассажиров до июня 2021 года.

ЕЧ

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