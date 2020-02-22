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Куда сходить в Москве 22-24 февраля

, 18:11 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

Куда сходить в Москве 22-24 февраля
выставка современного искусства, фото соцсети
1)Ярмарка «Дуняша Маркет»
 
На три дня в Artplay развернется ярмарка российских дизайнеров «Дуняша Маркет». Гостей ждут атмосфера наступающей весны, стильное обновление гардероба, 130 тщательно отобранных брендов и мастеров, фудкорт, бесплатное вкусное угощение, шоу-программа, мастер-классы, фотозоны, буккроссинг и скидки в честь наступающих праздников.
 
Где: Центр дизайна Artplay, Нижняя Сыромятническая, 10, стр. 7, вход 7А, малый зал
Когда: 21, 22 и 23 февраля, с 12:00 до 20:00
Сколько: бесплатно
 
2) Возвращение Limp Bizkit
 
В августе лидеру группы Фреду Дерсту должно исполниться 50 лет, однако на концертах он до сих пор исполняет хиты начала 00-х для таких же взрослых, ностальгирующих по подростковым годам.
 
Где: дворец спорта «Мегаспорт», Ходынский б-р, 3
Когда: 22 февраля, 20:00
Сколько: от 2800 ₽
 
3) Выставка о русских сказках
 
Третьяковская галерея открывает экспозицию, посвященную русским сказкам. По ней можно проследить, как народные фантазии преображались в русском искусстве сквозь века: от картин Васнецова до Врубеля, от авангардных полотен Натальи Гончаровой до фотоперформансов Владислава Мамышева-Монро.
 
Где: Государственная Третьяковская галерея, Крымский Вал, 10 
Когда: с 22 февраля по 10 мая
Сколько: от 300 ₽ 
 
4) Сольный концерт рэпера ScHoolboy Q
 
Рэп-звезда из Лос-Анджелеса приезжает в Москву с пятой пластинкой «Crash Talk», вышедшей в 2019 году. Компанию ему составит Jay Rock — еще один рэпер из успешного объединения TDE, куда, кстати, входит и Кендрик Ламар.
 
Где: Adrenaline Stadium, Ленинградский просп., 80, корп. 17
Когда: 22 февраля, 20:00
Сколько: от 2500 ₽
 
5) Ярмарка современного искусства и арт-форум Art Russia
 
На ярмарке Art Russia представят более 80 стендов от художников, галерей и образовательных программ. Кроме того, состоится выставка скульптур всемирно известного скульптора Лоренцо Куинн и пройдет международный арт-форум, посвященный современному рынку искусства.
 
Где: Гостиный Двор, Ильинка, 4
Когда: с 20 по 23 февраля, программа на сайте форума 
Сколько: от 800 ₽ на один день
 
6) Концерт оркестра Гленна Миллера
 
Музыканты под руководством голландского дирижера Вила Салдена приедут в Москву в рамках большого тура, приуроченного к 35-летию оркестра. Они воссоздадут атмосферу Америки 30-х и 40-х годов — золотой эры свинга. 
 
Где: Московский международный дом музыки, Космодамианская наб., 52, стр. 8
Когда: 22 февраля, 15:00 и 19:00
Сколько: от 2000 ₽
 
7) Праздничный концерт Васи Обломова
 
Музыкант, поэт и композитор Василий Гончаров, известный под псевдонимом Вася Обломов, прославился в середине 2010 года, когда написал сатирическую песню «Еду в Магадан», ставшую его визитной карточкой. В апреле 2019 года он выпустил новый альбом «Этот прекрасный мир», такой же остросоциальный и актуальный.
 
Где: «16 тонн», Пресненский Вал, 6, стр. 1
Когда: 24 февраля, 20:00
Сколько: 1200 ₽
 
8) Праздничные концерты группы «Любэ»
 
Коллектив выступит с концертной программой «Мы пойдем с конем…», приуроченной к 60-летию продюсера и композитора Игоря Матвиенко. Поздравлять его вместе с группой «Любэ» будут звезды российской эстрады: «Иванушки International», «Корни», «Фабрика», Вика Дайнеко и другие.
 
Где: «Крокус Сити Холл», пересечение 66-го км МКАД и Волоколамского шоссе
Когда: 22 и 23 февраля, 19:00 и 18:00
Сколько: от 2800 ₽
 
9) Фестиваль российской ска-музыки
 
Ska All Stars 2020 позиционирует себя как главный фестиваль для любителей отечественной ска-музыки. Несколько коллективов, которые считаются значимыми для жанра, соберутся на одной сцене, чтобы отметить мужской праздник. Это «Яйцы Fаберже», Male Factors,  EX.T.R.A., Iron Bees, «Плаксы» и BoySKAутЫ.
 
Где: клуб «Театръ», Барклая, 6, стр. 2
Когда: 23 февраля, 17:00
Сколько: 800 ₽
 

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