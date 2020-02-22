Станцию "Смоленская" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена закрыли для пассажиров до июня 2021 года. Об этом сегодня сообщили журналистам в пресс-службе столичной подземки.
Там подчеркнули, что до июня 2021 года поезда на "синей" ветке будут проезжать станцию без остановок. Пассажиров просят пользоваться станцией "Смоленская" Филевской линии ("голубая" ветка). Речь идет о ремонте.
На станции заменят три эскалатора, установленные при строительстве в 1953 году. Станции вернут исторический облик, восстановят оригинальное освещение: отреставрируют светильники, воссоздадут утраченные.
Ранее утром в субботу, 22 февраля, стало известно, что на Сокольнической линии Московского метрополитена произошел сбой в движении поездов. Установлено, что это случилось из-за пассажира, упавшего на пути.