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22 февраля 2020, 18:18 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Станцию "Смоленская" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена закрыли для пассажиров до июня 2021 года. Об этом сегодня сообщили журналистам в пресс-службе столичной подземки.

Там подчеркнули, что до июня 2021 года поезда на "синей" ветке будут проезжать станцию без остановок. Пассажиров просят пользоваться станцией "Смоленская" Филевской линии ("голубая" ветка). Речь идет о ремонте.

На станции заменят три эскалатора, установленные при строительстве в 1953 году. Станции вернут исторический облик, восстановят оригинальное освещение: отреставрируют светильники, воссоздадут утраченные.

Ранее утром в субботу, 22 февраля, стало известно, что на Сокольнической линии Московского метрополитена произошел сбой в движении поездов. Установлено, что это случилось из-за пассажира, упавшего на пути.