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На Сокольнической линии московского метро пассажир упал на пути

, 08:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

На Сокольнической линии московского метро пассажир упал на пути
Москва, метро, pixabay.com

Утром в субботу, 22 февраля, стало известно, что на Сокольнической линии Московского метрополитена произошел сбой в движении поездов. Установлено, что это случилось из-за пассажира, упавшего на пути.

Согласно последней информации, движения поездов временно не было от станции метро "Саларьево" до станции "Университет". Подчеркивается, что в обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами.

Впоследствии движение поездов в столичной подземке было восстановлено и введено в график. К настоящему моменту информации о состоянии человека и причинах его падения на пути не поступало.

ЕТ

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