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Пассажир упал на рельсы на "серой" ветке московского метро

, 18:42 [ «Аргументы Недели» ]

Пассажир упал на рельсы на
фото: соцсети

В пятницу, 14 февраля, пассажир упал на пути Серпуховско-Тимирязевской ветки столичной "подземки". Об этом говорится в сообщении Московского метрополитена на странице в сервисе микроблогов Twitter.

Примерно в 16:50 с платформы станции "Менделеевская" на жесткий путь под приходящий поезд упал мужчина. Прибывшие врачи скорой диагностировали смерть мужчины, говорится в сообщении пресс-службы УВД по Метрополитену.

Движение поездов от станции "Владыкино" до станции "Чеховская" было приостановлено, а в обратном направлении поезда ходили с увеличенным интервалом. На данный момент движение поездов в обоих направлениях восстановлено.

Ранее сообщалось, что мать младенца, которого сотрудники московского метрополитена обнаружили 12 февраля в подземном переходе у станции "Парк Победы", объяснила в рамках допроса, по какой причине решила избавиться от ребенка.

АС

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