Мать объяснила, почему оставила своего сына в сугробе у московского метро

Мать младенца, которого сотрудники московского метрополитена обнаружили 12 февраля в подземном переходе у станции "Парк Победы", объяснила в рамках допроса, по какой причине решила избавиться от ребенка.

В пятницу, 14 февраля, в Следственном комитете заявили, что накануне женщину в Московской области нашла полиция. 29-летняя мать признала свою вину в полном объеме и сообщила, что приняла решение бросить младенца из-за сложного материального положения.

Следователь просит суд отправить обвиняемую под стражу.