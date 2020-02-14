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Мать объяснила, почему оставила своего сына в сугробе у московского метро

, 13:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Мать объяснила, почему оставила своего сына в сугробе у московского метро
рука младенца, pixabay.com
Мать младенца, которого сотрудники московского метрополитена обнаружили 12 февраля в подземном переходе у станции "Парк Победы", объяснила в рамках допроса, по какой причине решила избавиться от ребенка.
 
В пятницу, 14 февраля, в Следственном комитете заявили, что накануне женщину в Московской области нашла полиция. 29-летняя мать признала свою вину в полном объеме и сообщила, что приняла решение бросить младенца из-за сложного материального положения.
 
Следователь просит суд отправить обвиняемую под стражу.
 
Ранее стало известно, что в отношении женщины было возбуждено дело по статье об оставлении в опасности. При первичном обследовании ребенка никаких заболеваний у него выявлено не было.
ЕТ

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