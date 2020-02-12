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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Рано утром около московского метро нашли брошенного в снегу 2-месячного младенца

, 11:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пятый канал

Рано утром около московского метро нашли брошенного в снегу 2-месячного младенца
Фото: pixabay.com

Сотрудник московского метрополитена рассказал, что в среду, 12 февраля, около станции «Парк Победы» был обнаружен новорожденный младенец. Отмечается, что обслуживающий персонал увидел ребенка в сугробе во время открытия метро.

Собеседник отметил, что малыш валялся в снегу недалеко от входа в подземку. По его словам, первым его заметил специалист, отвечающий за вендинговые автоматы. Он добавил, что тот занес ребенка внутрь, где его отогрели. Позже работники метрополитена вызвали машину «скорой помощи» и передали им младенца.

Следователи уточнили, что брошенным ребенком оказался мальчик двух-трех месяцев. В ведомстве сообщили, что сейчас малыш находится в детской городской больнице, его жизни ничего не угрожает, ведется поиск родственников.

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БА

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