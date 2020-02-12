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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Во дворе жилого дома на востоке Москвы столкнулись четыре авто

, 09:46 [ «Аргументы Недели» ]

Во дворе жилого дома на востоке Москвы столкнулись четыре авто
Фото: pixabay.com

В среду, 12 февраля, во дворе жилого дома на востоке Москвы около одного из подъездов столкнулись четыре автомобиля. Сейчас участники аварии ожидают сотрудников ГИБДД.

Известно,  что столкновение произошло рано утром на улице Полимерная, дом 7. По предварительным данным, две машины получили серьезные повреждения капота, другие незначительнее царапины и вмятины. Отмечается, что авария произошла между четырьмя иномарками, среди них два кроссовера.

Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Бакшеево Ивановской области автобус съехал в кювет, пострадали два человека.

БА

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