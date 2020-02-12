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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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ДТП под Иваново: автобус занесло в кювет, пострадали два человека

, 09:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

ДТП под Иваново: автобус занесло в кювет, пострадали два человека
pixabay.com

Утром в среду, 12 февраля, в Ивановской области автобус съехал в кювет. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД по региону.

Известно, что в районе населенного пункта Бакшеево водитель автобуса, следовавший по маршруту "Иваново - Плес", не справился с управлением и съехал в кювет. По предварительным данным, пострадали два пассажира. Они получили достаточно серьезные травмы и госпитализированы в медицинское учреждение для дальнейшего лечения.

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ЕЧ

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