ДТП под Иваново: автобус занесло в кювет, пострадали два человека

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12 февраля 2020, 09:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Утром в среду, 12 февраля, в Ивановской области автобус съехал в кювет. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД по региону.

Известно, что в районе населенного пункта Бакшеево водитель автобуса, следовавший по маршруту "Иваново - Плес", не справился с управлением и съехал в кювет. По предварительным данным, пострадали два пассажира. Они получили достаточно серьезные травмы и госпитализированы в медицинское учреждение для дальнейшего лечения.

Ранее бывшего министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай Евгения Ларина обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.