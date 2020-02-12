ДТП под Иваново: автобус занесло в кювет, пострадали два человека

Утром в среду, 12 февраля, в Ивановской области автобус съехал в кювет. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД по региону.
Известно, что в районе населенного пункта Бакшеево водитель автобуса, следовавший по маршруту "Иваново - Плес", не справился с управлением и съехал в кювет. По предварительным данным, пострадали два пассажира. Они получили достаточно серьезные травмы и госпитализированы в медицинское учреждение для дальнейшего лечения.
Ранее бывшего министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай Евгения Ларина обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.