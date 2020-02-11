На Алтае бывший министр попал под суд за покупку машины бывшему губернатору

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11 февраля 2020, 14:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новости Горного Алтая

Фото: соцсети

Бывшего министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай Евгения Ларина обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Уголовное дело, по которому Ларин проходит обвиняемым, связано с приобретением для бывшего главы республики Александра Бердникова служебного автомобиля Toyota Land Cruiser 200 стоимостью 6,1 млн рублей.

Покупка была совершена 28 января прошлого года через подведомственное Минприроде учреждение «Авиалесоохрана», которое затем передало внедорожник в безвозмездное пользование управлению делами правительства. Сообщается, что им пользовался тогдашний глава региона.

В ходе расследования дела выяснилось, что указание приобрести автомобиль было дано «с самого верха». Именно тогда, как следует из документов, бывшему министру «стало известно о том, что глава Республики Алтай заинтересован в приобретении за счет бюджетных средств республики автомобиля Toyota Land Cruiser 200 для использования в своих служебных целях».

Однако технические характеристики и цена такого автомобиля не позволяли купить его на законных основаниях. Для того чтобы найти способы выполнить пожелание главы, прошло закрытое совещание с участием самого Ларина и трех вице-премьеров. Было решено «перегнать» более 6 млн рублей на счет Минприроды якобы для реализации программы «Развитие лесного хозяйства».

По закону, автономное учреждение не обязано объявлять торги для закупок и может определить поставщика самостоятельно. Как следует из показаний свидетелей, по такой же схеме через «Авиалесоохрану» купили дорогостоящие машины для одного вице-премьера и постпредства в Москве.

Уголовное дело расследуется Западно-Сибирским управлением на транспорте СК России.

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