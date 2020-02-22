Счастливый случай на Украине: пожилая женщина ожила через десять часов после смерти

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22 февраля 2020, 17:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Врачи районной больницы Винницкой области Украины констатировали смерть пожилой местной жительницы, а через десять часов она очнулась. Об этом говорится в сюжете Телевизионной службы новостей.

По словам родственников, пенсионерке стало плохо, приехавшие врачи зафиксировали отсутствие пульса и "прямую линию на кардиограмме". Но через некоторое время скорую вызвали снова, больная задышала, после чего ее отвезли в реанимацию. Сейчас женщина в сознании и общается с врачами и журналистами.

"Мы, наверное, не изучили еще все резервы человека… Я 20 лет работаю врачом-терапевтом, подобных случаев я еще не встречала", - рассказала в сюжете телеканала заместитель главврача Винницкой районной больницы Татьяна Катилова.

В настоящее время семья «воскресшей» закопала могилу, а местный священник называет событие настоящим чудом.

Ранее жители города Кандалакша Мурманской области рассказали некоторые детали из жизни 15-летнего Кирилла, который душил 11-летнего мальчика.