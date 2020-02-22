В Рязани нашли автомобиль, который угнали у местного жителя

В Рязани нашли угнанный у одного из местных жителей автомобиль. Сейчас происходит проверка всех обстоятельств инцидента.
Известно, что в Дежурную часть отдела МВД России по Железнодорожному району города обратился 45-летний гражданин. Мужчина ночью припарковал свое транспортное средство на улице Корнилова, но потом не смог найти на оставленном месте машину.
Позже сотрудники Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции совместно с Росгвардией обнаружили пропажу, а также задержали подозреваемого в похищении. Им оказался молодой неработающий рязанец.
А в деревне Липки Удомельского района Тверской области возле дома №22 женщина на высокой скорости влетела в кювет и перевернулась.