В Рязани нашли автомобиль, который угнали у местного жителя

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22 февраля 2020, 15:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rzn.info

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В Рязани нашли угнанный у одного из местных жителей автомобиль. Сейчас происходит проверка всех обстоятельств инцидента.

Известно, что в Дежурную часть отдела МВД России по Железнодорожному району города обратился 45-летний гражданин. Мужчина ночью припарковал свое транспортное средство на улице Корнилова, но потом не смог найти на оставленном месте машину.

Позже сотрудники Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции совместно с Росгвардией обнаружили пропажу, а также задержали подозреваемого в похищении. Им оказался молодой неработающий рязанец.

А в деревне Липки Удомельского района Тверской области возле дома №22 женщина на высокой скорости влетела в кювет и перевернулась.