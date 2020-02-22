Дожидаясь сотрудников ДПС в перевернувшейся машине виновница ДТП решила выпить

В субботу, 22 февраля, в деревне Липки Удомельского района Тверской области возле дома №22 женщина на высокой скорости влетела в кювет и перевернулась. В результате аварии автоледи получила серьезные травмы.
Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили, что водитель автомобиля Audi A6 находится в состоянии алкогольного опьянения. При этом женщина отметила, что выпила сразу после ДТП из-за сильного стресса.
Медики зафиксировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сдавленный ушиб головного мозга и волосистой части головы.
Ранее сообщалось, что 20 февраля на пятом километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошло массовая авария, в которой погибли два человека.