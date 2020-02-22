Дожидаясь сотрудников ДПС в перевернувшейся машине виновница ДТП решила выпить

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22 февраля 2020, 15:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АиФ

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В субботу, 22 февраля, в деревне Липки Удомельского района Тверской области возле дома №22 женщина на высокой скорости влетела в кювет и перевернулась. В результате аварии автоледи получила серьезные травмы.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили, что водитель автомобиля Audi A6 находится в состоянии алкогольного опьянения. При этом женщина отметила, что выпила сразу после ДТП из-за сильного стресса.

Медики зафиксировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сдавленный ушиб головного мозга и волосистой части головы.

Ранее сообщалось, что 20 февраля на пятом километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошло массовая авария, в которой погибли два человека.